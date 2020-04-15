Elazığ'da, Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartman ile Kırklar Mahallesi Ahenk Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 14 gün önce karantina süreci başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin giriş ve çıkışlarını kapattığı iki binada yapılan testlerin sonucunda yeni vaka görülmedi.

Bunun üzerine iki binadaki karantina bugün sonlandırıldı.