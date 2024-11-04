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        Haberler Gündem Güncel "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" açıldı | Son dakika haberleri

        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" törenle açıldı

        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, fuar merkezinde 300 metrekarelik alanda kurulan lokantada, günlük 1000 kişiye hijyenik bir ortamda hazırlanan yemeklerin servis edileceğini, personelleri ile halkın hizmetinde olacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:04
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        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" açıldı
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        "Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından kente kazandırılan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde faaliyete geçen lokantanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri günden bu yana gönül birlikteliği için çalıştıklarını söyledi.

        Çalışmalarıyla şehrin kültürüne de katkı sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Şerifoğulları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

        Şerifoğulları, bugüne kadar bu anlamda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, bugün de şehir lokantasını hizmete açmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

        Fuar merkezinde 300 metrekarelik alanda kurulan lokantada, günlük 1000 kişiye yemek hizmeti sunulabileceğini dile getiren Şerifoğulları, burada uygun fiyatta, hijyenik bir ortamda hazırlanan yemeklerin servis edileceğini, personelleri ile halkın hizmetinde olacaklarını belirtti.

        Konuşmanın ardından kurdele kesilerek lokantanın açılışı yapıldı.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #şehir lokantası
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