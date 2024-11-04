"Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" açıldı

"Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası" törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından kente kazandırılan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde faaliyete geçen lokantanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, göreve geldikleri günden bu yana gönül birlikteliği için çalıştıklarını söyledi.

REKLAM advertisement1

Çalışmalarıyla şehrin kültürüne de katkı sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Şerifoğulları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Şerifoğulları, bugüne kadar bu anlamda önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, bugün de şehir lokantasını hizmete açmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Fuar merkezinde 300 metrekarelik alanda kurulan lokantada, günlük 1000 kişiye yemek hizmeti sunulabileceğini dile getiren Şerifoğulları, burada uygun fiyatta, hijyenik bir ortamda hazırlanan yemeklerin servis edileceğini, personelleri ile halkın hizmetinde olacaklarını belirtti. Konuşmanın ardından kurdele kesilerek lokantanın açılışı yapıldı.