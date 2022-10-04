Mersin’in önemli tarihi mekanlarından Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde 2 bin 200 yıl önce bazilika olarak kullanılan büyük hamamın hem geleceğe aktarılması hem de ziyaretçilere fikir vermesi için 4 metrelik tonlarca ağırlığındaki sütunların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre Bizans ile Roma dönemlerinde yapılaşma evresi geçiren, 2 bin 200 yıllık geçmişi bulunan Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi’nde, Mersin-Antalya D400 karayolunun yanında ortaya çıkarılan ve 28 dönemdir kazı çalışmalarının sürdüğü 23 hektarlık alanda kurulduğu belirlenen, geçmişin en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde restorasyon, konservasyon çalışmalarına geçildi.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Dr. Asena Kızılarslanoğlu ile birlikte İtalya’nın Roma Sapienza Üniversitesi’nden bir ekibin de katılımıyla arazi etüt çalışmaları yapıldı.

Geçtiğimiz yıl kazısı tamamlanan büyük hamamın duvarlarında restorasyon gerçekleştirilirken, sütun sıralarının ayağa kaldırması için de projelendirme çalışması yapıldı. Ayrıca tollar yolu üzerindeki Kuzey Nekropolü ve kentin en yüksek noktasında yer alan Roma Tapınağı’nın dron ile 450 adet hava fotoğrafı çekilerek, 3 boyutlu görsel ve verilerinin elde edilmesi için dijital belgeleme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Kazı çalışmalarının yanı sıra yapılacak restorasyon, konservasyon ve konsolidasyon çalışmaları sayesinde, antik kentteki yapıların turizme açılmasıyla, ziyaretçilerin çok daha anlaşılır bir şekilde yapıları ve işlevlerini anlayarak gezmelerinin amaçlandığı aktarıldı. Restorasyon ile ayağa kaldırılacak bazilika sütunlarının 4 metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıkta olduğuna vurgu yapılarak yapıyı tekrar gözler önüne sereceği ifade edildi.