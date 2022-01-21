El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den esprili paylaşım

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımları gündem oldu.

Bukele, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törende askerlere "Merhaba asker" diye seslendiği anları paylaştı. Bu gönderiyi ise "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" sözleriyle paylaştı.

Türkiye'ye geldiğini de Twitter hesabından duyuran Bukele, "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye'ye selamlar" paylaşımını yapmıştı.

BUKELE'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan bu ilk resmi ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını belirten Erdoğan, Bukele'nin liderliğinde El Salvador'un son dönemde dış politikada ufkunu genişletme yönünde attığı adımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bukele, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve dünya için çok önemli bir konumda olacağını öngördüklerini belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Bukele, Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde enerji, inşaat, limanlar, savunma sanayi, altyapı inşası, ihracat, ithalat ve ticaret alanlarında yatırım ve iş birliği konularını ele aldıklarını ifade etti.