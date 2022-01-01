El Kızı bu akşam yok mu, yeni bölüm yok mu? El Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox yayın akışı!

El Kızı dizisinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar söz konusu. Türkiye'nin ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan El Kızı'nın yeni bölümü ne zaman, bu akşam yok mu sorusu gündemde yer alıyor. İşte El Kızı ne zaman sorusunun yanıtı...

EL KIZI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

El Kızı dizisinin yeni bölümü bu akşam 1 Ocak 2022'nin resmi tatil olması nedeniyle 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

00:00 Mahkum