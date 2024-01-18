Ekvador'da TV baskınını soruşturan savcı öldürüldü

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Ekvador’da geçen hafta bir televizyon stüdyosuna düzenlenen baskını soruşturan Savcı Cesar Zuarez öldürüldü. Ekvador Başsavcısı Diana Salazar, Zuarez’in Guayaquil kentinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Salazar, X platformunda yaptığı açıklamada, “Organize suçla mücadelede bir iş arkadaşımızı kaybettiğimiz için üzülmemek imkansız. Onun adına, ülke adına, adalet adına güçlü duracağız. Çalışmaların için teşekkürler Cesar. Huzur içinde uyu” dedi.

Suarez, ölümünden bir gün önce El Universo gazetesine yaptığı açıklamada, televizyon baskınından sonra gözaltına alınan 13 kişiyi sorgulamasına karşın, kendisine polis koruması verilmediğini söylemişti.

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Suarez’in öldürülmesinin, baskınla ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geçen haftaki canlı yayımlanan olayda, maskeli ve silahlı saldırganlar, canlı yayın sırasında kamu kanalı TC’nin stüdyolarını basarak yayındakilerle televizyon çalışanlarını silah dayayarak tehdit etmişlerdi.

Gazeteci Jose Luis Calderon saldırganlarla konuşurken, televizyon çalışanları silah zoruyla stüdyoda yere yatırılmışlardı.

TC Kanalı Haber Dairesi Müdür Yardımcısı, olayda bir kameramanın bacağından vurulduğunu, bir diğerinin de baskın sırasında kolunun kırıldığını söylemişti.

Ekvador medyasındaki haberlere göre ofisinin yakınlarındayken Suarez’in aracına ateş açıldı.

Sosyal medyada görülen, teyit edilmemiş videolarda camlarında kurşun delikleri bulunan bir otomobil görülüyor.

Savcı Suarez’in öldürülmesi, ülke genelinde artan şiddet olaylarını izliyor.

Ekvador’da iki çete lideri hapisten kaçarken, yüzlerce gardiyan rehin alındı ve bazı kentlerde patlamalar oldu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, büyüyen şiddet üzerine ülkede 2 ay sıkıyönetim ilan etti.

Noboa ayrıca orduya “terör örgütleri” niye tanımladığı 22 silahlı grubu, “etkisiz hale getirme” emri verdi.