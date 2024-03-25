Ekvador'da şiddet: Ülkenin en genç belediye başkanı öldürüldü

Son yıllarda çete şiddetiyle sarsılan Latin Amerika ülkelerinden Ekvador’un en genç belediye başkanı, 27 yaşındaki Brigitte Garcia, suikasta uğradı.

Garcia ve iletişim direktörü Jairo Loor’un ateşli silahlarla vurulmuş cesetleri, geçen yıl belediye başkanlığı seçimini kazandığı San Vicente kasabasındaki araçlarında bulundu.

Şu ana dek gözaltına alınan olmadı ve cinayetlerin neden işlendiği henüz bilinmiyor.

Garcia, And Dağları bölgesindeki ülkede öldürülen son siyasetçi oldu. Geçen yıl ülke, cumhurbaşkanlığı adayı Fernando Villavicencio’nun bir suikast sonucu öldürülmesiyle çalkalanmıştı.

Kıyı bölgesi, Avupa ve ABD’deki kârlı pazarlara uyuşturucu kaçıran uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı şiddetten özellikle çok etkilendi.

Ülkedeki şiddet Manabi’yle de sınırlı değil.

Çetelerin yükselişi yüzünden Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, Ocak ayında silahlı çetelerle mücadele için iki aylık bir olağanüstü hal ilan etti. Süre daha sonra 7 Mart’a kadar uzatıldı.

https://twitter.com/LuisaGonzalezEc/status/1771814157307805741

Hükümet olağanüstü hal ilanından sonra kolluk güçlerinin 150 binden fazla operasyon yaptığını ve 10 binden fazla zanlıyı gözaltına aldığını duyurdu.

Ancak hükümet karşıtları, Garcia cinayetinin, seçilmiş görevlilerin güvenliğini sağlamak için daha çok şey yapılması gereğini gösterdiğini söylüyor.