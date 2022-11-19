Ekvador'da hapishanede isyan: 9 mahkum öldü

AA

Eyalet Başsavcılığının açıklamasına göre, başkent Quito'daki El Inca Hapishanesi'nde, polisin çete liderlerini başka bir cezaevine nakletmesi isteği üzerine isyan çıktı.

Çete mensuplarının polise engel olmak istemesi üzerine çıkan çatışma ve isyanda 9 kişi öldü.

"Los Lobos" çetesi elebaşını Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'deki yüksek güvenlikli La Roca Hapishanesi'ne nakletmek isteyen polis ile mahkumlar arasında çıktı.

Ulusal Cezaevleri Ajansı (SNAI), takviye güvenlik güçlerinin hapishanedeki olayları kontrol altına almak için operasyon başlattığını bildirdi.

SNAI, Los Lobos çetesi lideri Bermudez'in başka bir hapishaneye transferi esnasında mahkumların şiddetli bir direniş gösterdiğini belirtti.

Öte yandan olaylara rağmen Bermudez ve R7 çetesinin lideri olarak bilinen Freddy Anchundia'nın başka hapishaneye götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 7 Kasım'da aynı hapishanede çıkan isyanda 5 kişinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu "Bermudez" isimli çete liderinin başka bir cezaevine gönderileceğini ifade etmişti.

ÜLKEDE CEZAEVİ SORUNU

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf: AA