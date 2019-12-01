Ekuban 91 gün sonra kadroda

Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa'da 4 gol, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu.

Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı maçta da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu ardından Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan Ganalı oyuncu, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. 21 kişilik kadroda bulunan Ekuban'ın maçın ilerleyen bölümlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de 32 gün sonra kadroda yer aldı. En son Medipol Başakşehir ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada 1 gol atan oyuncu bu maçın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Ekuban gibi, yıldız oyuncunun da maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.