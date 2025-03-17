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        Haberler Bilgi Yaşam Ekşi yoğurt yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Ekşi yoğurt yenir mi, sağlığa zararı var mı?

        Ev yoğurdu, lezzeti ve sağlıklı yapısıyla birçok kişinin favorisidir. Hazır yoğurtlardan daha fazla ilgi gören ekşi yoğurt, sağlığa zararlı olup olmadığı merak edilen bir gıda ürünüdür. Ekşi yoğurt yenir mi, Ekşi yoğurt yemek zararlı mı? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:22
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        Ekşi yoğurt yenir mi?
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        Evde mayalanan yoğurt, uzun süre beklediği zaman ekşiyebilir. Böyle bir yoğurt yendiğinde zehirlenme olur mu? En az 24 saat mayalanan yoğurt tüketiminin birçok hastalık üzerine faydaları olduğu bilinir. Peki ekşiyen yoğurt yenir mi? Yenirse ne olur? Yoğurdun içerisinde grip başta olmak üzere birçok probleme karşı etki sağlayan maddeler mevcuttur. Bu özellik, aynı zamanda yoğurdun ekşimsi bir lezzete sahip olmasını sağlar.

        EKŞİ YOĞURT YENİR Mİ?

        Ekşi yoğurt, doğal fermantasyon süreciyle oluşur. Yemeyi planladığınız yoğurt, sadece bir tık ekşidiyse yenebilir. Ancak ileri seviye ekşi tat, yapısında bozulma, kötü koku ve küflenme bulunuyorsa yenmemelidir. Ekşimiş yoğurt bünyesinde probiyotik daha zengin olabilir. Ancak acımsı bir tat alan ve koyu renk olan yoğurtların tüketilmesi çok sakıncalıdır. Bu noktada yoğurdu tüketme konusunda emin değilseniz kıvamına ve kokusuna bakarak yeniden bir karar verebilirsiniz.

        Ek olarak yararlı bir yoğurdun 24 saat sıcak ortamda ekşi bir tat yakalayana dek beklemesi gerekir. Böyle durumdaki bir yoğurt, sağlıklı bakterilerin çoğaldığı bir yiyecek hâline gelir. Ancak yine de kokusundan, görüntüsünden ve yapısından emin olmadığınız yoğurdu yememenizi tavsiye ederiz.

        EKŞİ YOĞURT YEMEK ZARARLI MI?

        Ekşi yoğurt, bozulma derecesine bağlı olarak çeşitli zararlara sebebiyet verebilir. Bu, zehirlenmeye kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir. Eğer yoğurt, doğal fermantasyon süreci yardımıyla hafif oranda ekşidiyse; küf, renk değişimi ve benzeri etkilere sahip değilse yenmesi mümkün olabilir. Hatta bazı uzmanlar, ekşimiş yoğurdun probiyotik açısından da faydalı olduğunu söylemiştir.

        Eğer yoğurt aşırı ekşiyse, kötü kokulu bir hâli ve acımsı bir tadı varsa mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Ayrıca zehirlenmeye de yol açabilir. Küflenme, renk değişimi, keskin bir koku gibi belirtiler yoğurdun bozulduğunu gösterir.

        EKŞİ YOĞURDUN FAYDALARI

        Ekşi yoğurt, mayalanma süresi uzun tutularak elde edilir. Bu süre uzadıkça yoğurt içerisinde insan sağlığına faydalı olan birçok bakteri bulunur. Probiyotiklerin sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için olumlu etkileri vardır. Ancak ekşimiş yoğurdun bozulmuş seviyeye gelmemiş olması söylenir.

        YOĞURDUN MİDEYE FAYDALARI NELERDİR?

        Probiyotik içeriği yüksek olan yoğurt, mide ve bağırsak florasını olumlu yönde etkileyen bir gıdadır. Yapılan bazı çalışmalar, mide içerisinde sıkıntı yaratan helicobacter pylori için olumlu etki sahibi olduğunu göstermiştir. Bu noktada gastrit ve reflü gibi sorunlara iyi geldiği bilinenler arasındadır. Bunun yanı sıra yoğurdun bağırsak iç mukozasında koruma kalkanı yarattığı bilgisi de vardır. Sonuç olarak yoğurdun mide ve bağırsak sağlığında oldukça etkili olduğu bilinir.

        YOĞURDUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

        Yoğurdun midenin yanı sıra cilt üzerinde de yüksek etkileri vardır. Yüksek probiyotik içeriği sayesinde cildin genel nemini artırmaya yardımcı olur. Mevcut kırışıklıkların etkisini minimize eden yoğurt, aynı zamanda cilt parlaklığını artırmaya da destekçidir. Yapılan bazı araştırmalarda orta yaşlı kadınlara sekiz hafta boyunca günlük probiyotik verildiğinde vücut nem oranlarında iyileşme görülmüştür. Bu bakımdan yoğurt, oldukça iyi ve doğal bir probiyotik kaynağı olarak dikkat çeker.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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