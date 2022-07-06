Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya Konya'da meydana gelen olayın ardından gündeme geldi. Doktor Ekrem Karakaya ile bir hastası arasında çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğrayan Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Ekrem Karakaya kimdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

DOKTOR EKREM KARAKAYA KİMDİR?

Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya, kariyerine Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla;

Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011)

Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013)

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020)

Konya Şehir Hastanesi (2020-...)

bünyesinde görev yapmıştır. Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022 tarihinde görev yaptığı Konya Şehir Hastanesinde bir poliklinikte tedavi gören hasta Hacı Mehmet Akçay ile doktor Ekrem Karakaya arasında çıkan tartışmada silahla vurularak ağır yaralandı. DHA Muhabiri Hasan Dönmez'in aktardığı bilgilere göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdığı, tedaviden bir süre sonra annesinin hayatını kaybettiğini ve annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle Dr. Karakaya'ya saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Müşahede altına alınan Doktor Ekrem Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.