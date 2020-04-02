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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan dayanışma kampanyasında 1,5 günde biriken paranın, toplam 6 milyon 529 bin TL olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç sahibi ailemize, 6 Nisan Pazartesi’den itibaren, 300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı desteğine, bu bağışlarla başlıyoruz. Güzellikle kullanın" dedi.

Dayanışma kampanyası için açılan hesaplardan birinin Vakıfbank’ta olduğunu ve hesapta biriken 900 bin TL'ye bloke koyduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bir devlet bankası olan Vakıfbank’ın yönetimine sesleniyorum; bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını sonrası başlatılan dayanışma kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

VAKIFBANK’A: BU VEBALİN ALTINDA KALMAYIN

Dayanışma kampanyası için açılan hesaplardan birinin Vakıfbank’ta olduğunu belirten İmamoğlu, “Burada belirtmek isterim ki; bir devlet bankası olan Vakıfbank, hukuki olmayan şekilde alelacele hesabımızı bloke etmiş ve 2 bin 100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lira bloke durumda kalmıştır. Vakıfbank yönetimine sesleniyorum; bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2 bin 100 kişinin gönülden ve güvenerek İBB’ye bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar, ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın” ifadelerini kullandı.

YARDIM ALACAK VATANDAŞLARA: GÜZELLİKLE KULLANIN

İBB’nin salgın sürecinde İstanbul halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, dayanışma kampanyasından gelen bağışlarla başlattıkları yeni bir uygulamayı da kamuoyu ile paylaştı:

“Şunun da müjdesini vermek isterim ki; yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç sahibi ailemize, 6 Nisan Pazartesi’den itibaren, 300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı desteğine, bu bağışlarla başlıyoruz. Evet, yaklaşık 9 bin yeni ailemize gelir durumuna göre; 2 aylık, 300 lira ile 600 lira arasında nakit kart desteğine başlıyoruz. Güzellikle kullanın. Tekrar hayırsever yurttaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. İnşallah İstanbul’da kimseyi darda ve açıkta bırakmayacağız. 16 milyon İstanbullu hemşehrimle beraber aramızdaki bu önemli bağış bağı hiç kopmayacak emin olabilirsiniz.”