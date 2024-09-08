T&uuml;rkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Belediyesi ni ziyaret etti. İmamoğlu&rsquo;nu tarihi belediye binası &ouml;n&uuml;nde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye heyeti karşıladı. Subaşı ile makamında baş başa g&ouml;r&uuml;şme ger&ccedil;ekleştiren İmamoğlu, ardından Atat&uuml;rk Parkı&rsquo;nda vatandaşlarla bir araya geldi. Boz&uuml;y&uuml;k il&ccedil;esinde, İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi ve Boz&uuml;y&uuml;k Belediyesi iş birliği ile il&ccedil;eye kazandırılan Boz&uuml;y&uuml;k Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası A&ccedil;ılış T&ouml;renine de katılan İmamoğlu na, CHP Grup Başkanvekili G&ouml;khan G&uuml;naydın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar T&uuml;z&uuml;n, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Ayşe &Uuml;nl&uuml;ce, K&uuml;tahya Belediye Başkanı Ey&uuml;p Kahveci, Uşak Belediye Başkanı &Ouml;zkan Yalım, Boz&uuml;y&uuml;k Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile partililer eşlik etti. İmamoğlu, &ldquo;Milletimizin bize bıraktığı kuvvetli anıları yaşamak ve yaşatmak bizi daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; kılacaktır, felsefesiyle buranın &ouml;zellikle bir ge&ccedil;iş yolu olması Bilecik&rsquo;ten, Boz&uuml;y&uuml;k&rsquo;ten Bursa&rsquo;ya, Bursa&rsquo;dan Eskişehir&rsquo;e bir ge&ccedil;iş yolu olması ve burada b&ouml;yle bir ziyaret mekanının insanlara hani &lsquo;Dur yolcu&rsquo; der gibi, &lsquo;Burayı bilmeden ge&ccedil;me&rsquo; der gibi bir nokta olmasından &ouml;t&uuml;r&uuml; &ccedil;ok &ouml;nemsedik ve ger&ccedil;ekten &ouml;nemli fedakarlıklarla, biraz da zor bir zaman diliminde burayı başarmanın ve burada sizlerle birlikte gururla a&ccedil;abilmenin onurunu yaşıyorum&rdquo; diye konuştu. S&Ouml;NM&Uuml;Ş BİR ATEŞ HARLANMAK İSTENİYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&rsquo;ın, Kara Harp Okulu mezuniyet t&ouml;reninde teğmenlerin kılı&ccedil;lı yeminine ilişkin yaptığı a&ccedil;ıklamaları eleştiren İmamoğlu, &ldquo;Sanki &uuml;lkemizde b&uuml;t&uuml;n konular bitmiş, her meseleyi halletmişiz ve hi&ccedil;bir sorunumuz yokmuş gibi, hepiniz biliyorsunuz, Harbiye&rsquo;nin pırıl pırıl mezunlarıyla uğraşmayı bir mesele kabul ederek, bunun &uuml;zerinden dahi, siyasi rant elde etme aklını artık h&uuml;z&uuml;nlenerek dinliyorum. &Uuml;z&uuml;lm&uuml;yorum, h&uuml;z&uuml;nleniyorum. Bu t&uuml;r tutum ve tavırların, bu millete ne kadar k&ouml;t&uuml;l&uuml;k olduğunu hi&ccedil; hesaba katmıyorlar mı diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. &Ouml;zellikle se&ccedil;ilmiş bir toplantıda, milleti birbirinden uzaklaştırma gayreti i&ccedil;erisinde ve o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Bu anlayışın karşısındayız biz. A&ccedil;ık&ccedil;ası &ouml;zellikle se&ccedil;ilmiş toplantıda ve ortamda, olaydan tam 8 g&uuml;n sonra ağızlar a&ccedil;ılarak, s&ouml;nm&uuml;ş bir ateş harlanmak isteniyor. Ben diyorum ki, Allah aşkına derdiniz ne sizin. Buradan &ccedil;ıkartmak istediğiniz olay ne sizin. Burada neyi b&uuml;y&uuml;t&uuml;yorsunuz&rdquo; ifadelerini kullandı. ATAT&Uuml;RK E SAYGI DİLE GETİRMENİN ALTINDA İŞ ARAMANIN &Ccedil;ABASI NE İmamoğlu, konuşmasını ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: &ldquo;Gen&ccedil;ler ne yapmış. En mutlu, en gururlu, en onurlu g&uuml;nlerinde b&uuml;y&uuml;k bir coşkuyla annelerinin, babalarının, ablalarının, ağabeylerinin, kardeşlerinin huzurunda b&uuml;y&uuml;k bir coşkuyla ne yapmış. Ya bu memleketin kurucusu, evini, yatağını g&ouml;rmemiş, annesine doya doya sarılamamış, hayatını cephelerde ge&ccedil;irmiş ebedi Başkomutana teşekk&uuml;r ediyorlar, bunun nesi su&ccedil;. Mustafa Kemal Atat&uuml;rk&rsquo;e, saygısını dile getirmenin, bunun altından iş &ccedil;ıkartmanın, iş aramanın &ccedil;abası ne. Bakın bug&uuml;n teğmenlere kızdınız, o &ccedil;ocukların i&ccedil;indeki ışığı karanlık bir t&uuml;lle kapattınız. Ne yaptınız. Orada kamerada g&ouml;z&uuml;ken 20-30 tane gen&ccedil; yok. Uzaktan &ccedil;ekilen fotoğrafa bakın. Tarihte hi&ccedil;bir &uuml;lkede olmayacağı gibi, pırlanta gibi 3 tane gen&ccedil; kızın birinci olduğu okullardaki o y&uuml;zlerce gencin akın akın gelerek, simgeleri olan kılıcı havaya kaldırarak kutlamalarını yapmışlar. Ayıptır, yazıktır, g&uuml;nahtır.&rdquo; Konuşmaların ardından sembolik a&ccedil;ılış kurdelesini kesen İmamoğlu, t&ouml;renin ardından Boz&uuml;y&uuml;k Kurtuluş Savaşı Anı Evi&rsquo;ni ziyaret etti.