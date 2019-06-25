Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?

CHP ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 800 binden fazla oy farkıyla kazanmıştı. Seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti ve diğer partilerin itiraz etmeyeceğinin öğrenilmesinin ardından gözler İstanbul İl Seçim Kuruluna çevrildi.

Milyonlarca vatandaş, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ne zaman alacağını merak ediyor. Peki İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak? Mazbata bugün verilecek mi? İşte ayrıntılar...

EKREM İMAMOĞLU MAZBATAYI NE ZAMAN ALACAK?

İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 868 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün (25 Haziran) verilmesi bekleniyor.