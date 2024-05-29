Ekran sürenizi sayfalarla değiştirin: Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için 10 tavsiye!

10. TEK SEFERDE BİRDEN ÇOK KİTAP OKUYUN

Listenizdeki 2 kitaba tik koymak varken neden bir tanesine koyasınız? Burada kilit nokta, karıştıramayacağınız kadar birbirinden farklı kitaplar seçmektir. Türleri karıştırarak, bir korku romanının keyfini çıkarırken kurgu olmayan bir biyografi okuyabilir veya bir şiir seçkisi ve oyun gibi tamamen farklı türlerde kitaplar okuyabilirsiniz.

Kaynak: WikiHow