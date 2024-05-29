Ekran sürenizi sayfalarla değiştirin: Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için 10 tavsiye!
Günümüzde ekran süresi kitap okuma alışkanlıklarımızın büyük oranda önüne geçmiş durumda. Ekran süresini azaltarak kitap okumaya ağırlık vermek her an bizimle olan telefonumuzdan dolayı alışkanlık haline getirene kadar zorlayıcı olabilir. Sizin için kitap okuma alışkanlığı kazanırken uygulayabileceğiniz 10 yöntemi derledik. İşte detaylar...
- 1
Teknoloji dünyasında kaybolmak kolay, ama kitap okumak zihninizi dinlendirir ve hayal gücünüzü besler. Ekran sürenizi sayfalarla değiştirmenin ve kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yollarını sizin için derledik. Detaylar haberimizde...
- 2
1. GERÇEKÇİ BİR OKUMA HEDEFİ BELİRLEYİN
Çok yüksek bir hedef belirlemek motive etmekten ziyade bunaltıcı hissettirebilir. Elbette, 1 yılda 100 kitap okuma hedefi belirlemek kâğıt üzerinde harikadır, fakat oturup başladıktan sonra oldukça göz korkutucu olabilir.
- 3
Bunun yerine, mevcut programınızda ulaşılabilir hissettiren aşağıdakine benzer kısa süreli hedefler seçin.
Her gün 20 dakika okumak
Her ay 2 bilim kurgu romanı okumak
Her hafta 50 sayfa okumak
-
- 4
2. OKUMAYA ZAMAN AYIRIN
Okuma alışkanlığı oluşturmak her gün daha fazla okumayı kolaylaştırır. Her gün kitap okumayı öğle veya akşam yemeği gibi oturup özel zaman ayıracak kadar önemli bir şey görerek önceliklendirebilirsiniz.
- 5
İsterseniz sabah ilk iş veya yatmadan önce olacak şekilde programınıza en uygun zamanı seçin. Şunları yapabilirsiniz:
Her sabah işe giderken yolda sesli kitap dinlemek
Okula giderken otobüste 15 dakika kitap okumak
Öğle yemeğini yerken kitap okumak
- 6
3. KISA BİR KİTAPLA BAŞLAYIN
Kısa kitaplarla başlamak okuma hızını geliştirmek için bu harika bir yoldur. Kısa, kolay bir kitap, okuma rutininizi hızlıca geri kazanmanızı sağlayabilir. Aşağıdaki kitapları önerebiliriz:
Agatha Christie’den On Kişiydiler
Stephen King’den Yükseliş
John Boyne’dan Çizgili Pijamalı Çocuk
-
- 7
4. KİTABI SESLİ OKUYUN
Sesli okumak rutinini değiştirir ve işleri ilginçleştirir. Sessiz kitap okurken kendinizi uyuklarken bulduğunuz oluyor mu? Sesli okumak tam da aradığınız çözüm olabilir. Birkaç paragrafı sesli okumayı deneyerek bunun okuma olayını sizin için daha eğlenceli hâle getirip getirmediğini görebilirsiniz.
- 8
5. SESLİ KİTAP DİNLEYİN
Sesli kitaplar hareket hâlinde kitap okumanı sağlar. Yürüyüşe çıkıyor, araçla markete gidiyor veya mutfakta bir şeyler mi hazırlıyorsunuz? Hemen bir sesli kitap açabilirsiniz! Sırf bir süre sesli kitap dinleyerek okuma hedefinde büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz.
- 9
Sesli kitaplar özellikle çok fazla beyin gücü gerektirmeyen bir şeyler üzerinde çalışırken aynı anda birden fazla iş yapmak için harikadır. Spor salonundayken, bulaşıkları yıkarken veya odanı temizlerken sesli kitap açabilirsiniz.
-
- 10
6. KİTABINIZI YANINIZDA TAŞIYIN
Ne zaman kitap okumaya fırsat bulacağını bilemezsiniz. Gerek araçla markete veya okula gidiyor olun, biraz boş zaman bulma ihtimaline karşı bir kitabı yanınızda taşıyabilirsiniz.
- 11
7. SOSYAL MEDYADA GEZMEK YERİNE KİTAP OKUYUN
Bu küçük düzenleme günlük rutininize oldukça fazla bir okuma zamanı ekleyebilir. Sosyal medya platformları arasında dolanırken asıl amacınızdan sapmak son derece kolaydır. Kitap okumak için oturduğunuzda telefonunuzu kapatın ya da onu “rahatsız etme” moduna alarak dikkatinizin dağılmasını önleyin.
- 12
8. BEĞENMEDİĞİNİZ KİTABI OKUMAK İÇİN KENDİNİZİ ZORLAMAYIN
Okuduğunuz kitabı beğenmediyseniz daha fazla okumak için motivasyon bulmak zordur. Kitabı bir anda bırakmak zordur; sonuna kadar gitmek yerine bırakarak kendinizi bir şekilde hayal kırıklığa uğratıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz.
-
- 13
Aslında tam olarak öyle değildir; zamanınız değerlisir, bu yüzden zamanınızı gerçekten okumaktan keyif aldığınız kitapları okuyarak geçirmelisiniz. Ayrıca, kendinizi sevmediğiniz bir şeyi okumaya zorlamak insanı kolayca tükenmiş hissettirebilir
- 14
9. ÇOKÇA KİTAP SATIN ALIN
Okuma malzemen hiç bitmediğinde okumak daha kolaydır. Kitap satan dükkanlardan farklı konular ve yazarlardan kitaplar satın alın. Dilerseniz sıfır bir kitap almak yerine ikinci el kitap almak için bir sahafa da başvurabilirsiniz.
- 15
10. TEK SEFERDE BİRDEN ÇOK KİTAP OKUYUN
Listenizdeki 2 kitaba tik koymak varken neden bir tanesine koyasınız? Burada kilit nokta, karıştıramayacağınız kadar birbirinden farklı kitaplar seçmektir. Türleri karıştırarak, bir korku romanının keyfini çıkarırken kurgu olmayan bir biyografi okuyabilir veya bir şiir seçkisi ve oyun gibi tamamen farklı türlerde kitaplar okuyabilirsiniz.
Kaynak: WikiHow
-