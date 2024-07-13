EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nisan ayında gerçekleşen sınavın ardından gözler EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Peki EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- 1
EKPSS tercih kılavuzu ile adaylar tercihlerine yön verecek. Kamuda engelli personel alımı için gerçekleşecek olan yerleştirme işlemlerine devam edecek adaylar EKPSS tercih tarihlerine odaklandı. Peki EKPSS tercihleri ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- 2
EKPSS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi ile ilgili henüz belli olmadı. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.
TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Adayların tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmaları gerekiyor. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.
- 3
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması gerekiyor. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz. Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
-