EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası EKPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aldıkları puanlara göre, puan ve kura ile yapılacak olan tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını ÖSYM duyurucak. Peki EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçlarının Mayıs ayında ilan edilmesinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. İşlemler, yayınlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu bilgilerine göre yapılacak. Peki; EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
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EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.
EKPSS TERCİH EKRANI
EKPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak.
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EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
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