EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Engelli kamu personeli adayları EKPSS tercih kılavuzunu bekliyor. EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. Peki EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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Eylül ayının gelmesiyle engelli memur atamasını bekleyen adayların gözü kulağı EKPSS tercih kılavuzu açıklamalarına çevrildi. Engelli personel kontenjanları ile tercihlerini yapacak olan adaylar başvurularını ÖSYM şifre ve T.C kimlik numarasıyla gerçekleştirecek. Engelli memur alımı EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.
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