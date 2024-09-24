EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı tercihleri nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından EKPSS tercihleri de başlamış olacak. İşlemler ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki; EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtı