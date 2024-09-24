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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı tercihleri nasıl yapılır?

        EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı tercihleri nasıl yapılır?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçlarının Mayıs ayında ilan edilmesinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. İşlemler, yayınlanacak olan EKPSS tercih kılavuzu bilgilerine göre yapılacak. Peki; EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, engelli memur alımı tercihleri nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:56
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        • 1

          EKPSS tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından EKPSS tercihleri de başlamış olacak. İşlemler ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki; EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte yanıtı

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih döneminin de önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

        • 3

          EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

          EKPSS TERCİH EKRANI

          EKPSS tercihleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapılacak.

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