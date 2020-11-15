EKPSS ne zamana açıklanacak? Kamu personeli olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın heyecan içerisinde beklediği gün geldi. EKPSS bugün saat 10.15'te başladı. Çeşitli engel kategorilerien göre düznelenen oturumlarınm tümü sona erdi. Peki, EKPSS soru ve cevapları en zaman zaman yayaınlancak? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detayları haberimzide derledik. İşte, detaylar..

EKPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Hemen belirtelim ki EKPSS soru ve capları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere sınavların ardından kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından soru ve cavplar yayınlanıyor. Resmi açıklama olmamamkla beraber geçtiğimiz yıl ki tecrübeler göz önünde bulunduruldurulduğunda soru ve cevapların bu akşam saatlerinde veya yarın açıklanması bekleniyor.

EKPSS SONUÇLARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları elektronik ortamda yapılan hemen her sınav gibi sınavdan çok kısa süre sonra açıklanabiliyor. Peki, EKPSS sonuçları en zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre EKPSS sonuçları 17 Kasım salı günü ilan edilecek. Sonuçlarıns aat kaçta ilan edileceği ise henüz bilinmiyor.