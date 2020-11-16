EKPSS 15 Kasım Pazar günü saat 10:15'te merkezi olarak düzenlendi. Sınavın ardından sınava giren vatandaşlar Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM EKPSS hakkında merak edilenler...

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevapları 25 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabildiler.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS kura başvuruları 18 Kasım ve 30 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.