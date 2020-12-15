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Ekosistem ne demektir?

Ekosistem ne demek, ekosistem tanımı ve anlamı nedir, ekosistem nedir TDK, ekosistem kaça ayrılır, ekosistemin yararları nelerdir, ekosisteme yönelik olumsuz etkiler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz

15.12.2020 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Ekosistem ne demektir?

Ekosistem Tanımı:

Bir ekosistem, belirli bir alandaki tüm canlıları (bitkiler, hayvanlar ve organizmalar) birbirleriyle etkileşime girerek ve ayrıca yaşamayan ortamlarıyla (hava, toprak, güneş, toprak, iklim, atmosfer) içerir. Bir ekosistem, fiziksel çevreleriyle birlikte bir organizma topluluğundan oluşur. Ekosistemler farklı boyutlarda olabilir ve deniz, su veya karasal olabilir. Karasal ekosistemlerin geniş kategorilerine biyom denir.

Ekosistemlerde hem madde hem de enerji korunur. Madde geri dönüştürülürken, enerji sisteminden genellikle ışıktan ısıya akar. Biyo çeşitliliği daha yüksek olan ekosistemler, rahatsızlıklar, yıkıcı olaylar karşısında daha fazla direnç ve dayanıklılıkla daha kararlı olma eğilimindedir.

Ekosistem Nedir TDK:

Belli bir bölgede var olan canlıları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem olarak tanımlanır.

Ekosistem Türleri:

Ekosistemler 2 gruba ayrılabilir. Ekosistem, bir okyanus, tatlı su veya su birikintisi gibi bir su kütlesinde mevcutsa, buna su ekosistemi denir. Su kütlelerinin dışında var olanlara karasal ekosistem denir. Ekosistemler üç ana ölçekte sınıflandırılabilir;

  • Mikro; Gölet, su birikintisi, ağaç gövdesi, bir kayanın altında vb. Küçük ölçekli bir ekosistem.
  • Messo; Bir orman veya büyük bir göl gibi orta ölçekli bir ekosistem.
  • Biyom; Milyonlarca hayvan ve ağaç içeren, bütün yağmur ormanları gibi benzer biyotik ve abiyotik faktörlere sahip çok büyük bir ekosistem veya ekosistemler topluluğu, bunlardan birçok farklı su kütlesi geçiyor.

Genellikle çöller, dağlar, okyanuslar, göller ve nehirler gibi coğrafi engellerle ayrılırlar. Bu sınırlar hiçbir zaman katı olmadığından, ekosistemler birbirleriyle karışma eğilimindedir. Bir gölün kendine has özelliklere sahip birçok küçük ekosisteme sahip olmasının nedeni budur. Bilim adamları bunu “ekoton” olarak tanımlanmaktadır.

Ekosistemin Yararları:

Bir ekosistemde, her organizmanın kendi nişi veya rolü vardır. Evinizin arkasında küçük bir su birikintisi düşünün. İçinde mikroorganizmalardan böcek ve bitkilere kadar her türlü canlı türü bulabilirsiniz. Bunlar su, güneş ışığı, su birikintisindeki türbülans, sıcaklık, atmosferik basınç ve hatta sudaki besinler gibi yaşam dışı şeylere bağlı olabilir. Bu çok karmaşık, harika etkileşimi, enerji akışının ve karbon ve azotun geri dönüşümünün temelleri olmuştur.

Bu, ekosistemlerin insan yaşamına, refahına ve gelecekteki ekonomik ve sosyal gelişimine sağladığı son derece hayati yaşam destek hizmetleridir. Örneğin: Ekosistemlerin sağladığı faydalar arasında yiyecek, su, kereste, hava temizleme, toprak oluşumu ve tozlaşma sayılabilir.

Ekosistemlere Yönelik Olumsuz Etkiler:

  • Ne zaman bir ‘yabancı’ (canlılar veya sıcaklıktaki yükselme gibi dış etkenler) bir ekosisteme dahil edildiğinde, bu ekosistem için felaket olabilir. Bunun nedeni, yeni organizmanın (veya faktörün) etkileşimin doğal dengesini bozabileceği ve potansiyel olarak ekosisteme zarar verebileceği veya tahrip edebilmesidir.
  • Genellikle, bir ekosistemin biyotik üyeleri, abiyotik faktörleriyle birlikte birbirine bağlıdır. Bu, bir üyenin veya bir abiyotik faktörün yokluğunun ekosistemin tüm taraflarını etkileyebileceği anlamına gelir.
  • Maalesef ekosistemler, yangınlar, taşkınlar, fırtınalar ve volkanik patlamalar gibi doğal afetler yüzünden bozulmuştur ve hatta tahrip olmuştur. İnsan faaliyetleri de birçok ekosistem ve biyomuzun bozulmasına katkıda bulunmuştur.

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