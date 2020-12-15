Ekosistem Tanımı:
Bir ekosistem, belirli bir alandaki tüm canlıları (bitkiler, hayvanlar ve organizmalar) birbirleriyle etkileşime girerek ve ayrıca yaşamayan ortamlarıyla (hava, toprak, güneş, toprak, iklim, atmosfer) içerir. Bir ekosistem, fiziksel çevreleriyle birlikte bir organizma topluluğundan oluşur. Ekosistemler farklı boyutlarda olabilir ve deniz, su veya karasal olabilir. Karasal ekosistemlerin geniş kategorilerine biyom denir.
Ekosistemlerde hem madde hem de enerji korunur. Madde geri dönüştürülürken, enerji sisteminden genellikle ışıktan ısıya akar. Biyo çeşitliliği daha yüksek olan ekosistemler, rahatsızlıklar, yıkıcı olaylar karşısında daha fazla direnç ve dayanıklılıkla daha kararlı olma eğilimindedir.
Ekosistem Nedir TDK:
Belli bir bölgede var olan canlıları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem olarak tanımlanır.
Ekosistem Türleri:
Ekosistemler 2 gruba ayrılabilir. Ekosistem, bir okyanus, tatlı su veya su birikintisi gibi bir su kütlesinde mevcutsa, buna su ekosistemi denir. Su kütlelerinin dışında var olanlara karasal ekosistem denir. Ekosistemler üç ana ölçekte sınıflandırılabilir;
Genellikle çöller, dağlar, okyanuslar, göller ve nehirler gibi coğrafi engellerle ayrılırlar. Bu sınırlar hiçbir zaman katı olmadığından, ekosistemler birbirleriyle karışma eğilimindedir. Bir gölün kendine has özelliklere sahip birçok küçük ekosisteme sahip olmasının nedeni budur. Bilim adamları bunu “ekoton” olarak tanımlanmaktadır.
Ekosistemin Yararları:
Bir ekosistemde, her organizmanın kendi nişi veya rolü vardır. Evinizin arkasında küçük bir su birikintisi düşünün. İçinde mikroorganizmalardan böcek ve bitkilere kadar her türlü canlı türü bulabilirsiniz. Bunlar su, güneş ışığı, su birikintisindeki türbülans, sıcaklık, atmosferik basınç ve hatta sudaki besinler gibi yaşam dışı şeylere bağlı olabilir. Bu çok karmaşık, harika etkileşimi, enerji akışının ve karbon ve azotun geri dönüşümünün temelleri olmuştur.
Bu, ekosistemlerin insan yaşamına, refahına ve gelecekteki ekonomik ve sosyal gelişimine sağladığı son derece hayati yaşam destek hizmetleridir. Örneğin: Ekosistemlerin sağladığı faydalar arasında yiyecek, su, kereste, hava temizleme, toprak oluşumu ve tozlaşma sayılabilir.
Ekosistemlere Yönelik Olumsuz Etkiler:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!