Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Silivri'de muhabirlik yapan Uğur Samet Avcı aldığı ihbar üzerine 56 yaşındaki ağaçtan düşerek yaralanmıştı.

DARP EDİLEN MUHABİR ŞİKAYETÇİ OLDU

Kemerasını alıp olay yerine koşan Avcı hem engellendi hem de dap edildi. Yaralı vatandaş ambulansa konulurken hasta yakınları genç muhabirin üstüne yürümeye başladı.

Darp edilen Uğur Samet Avcı, saldırganlardan şikayetçi oldu.