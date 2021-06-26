* Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.

* “Asla yapmam” dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım.

* “Succession”da oynadım. Bu kadar önemli bir iş olduğunu bilmiyordum. Diziyi izledim, çok sevmedim.