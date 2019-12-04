Buna göre; Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM AYINDA 68 BİN 69 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 68 bin 69 taşıt içinde otomobil yüzde 63,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile motosiklet, yüzde 11 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 29.8 ARTTI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 51, minibüste yüzde 8, kamyonette yüzde 53,9, kamyonda yüzde 34,8, traktörde yüzde 19 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 8,2, motosiklette yüzde 16,7, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 13,3 azalış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 78.6 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 78,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 134, minibüste yüzde 42,1, kamyonette yüzde 74,4, kamyonda yüzde 109,9, motosiklette yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70,5, traktörde ise yüzde 19,6 azalış oldu.

TRAFİKTE TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 281 BİN 621 ADET ARTTI

Ocak-Ekim döneminde 540 bin 469 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 258 bin 848 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 281 bin 621 adet arttı.

EKİM AYINDA 919 BİN 501 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 919 bin 501 adet taşıt içinde otomobil yüzde 73,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,4 ile kamyonet, yüzde 4,1 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI DİZEL OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37.8 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 515 bin 365 adet otomobilin yüzde 37,8'i dizel, yüzde 37,5'i LPG, yüzde 24,3'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

EKİM AYINDA 43 BİN 393 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 43 bin 393 adet otomobilin yüzde 14,6'sının Renault, yüzde 11,1'inin Volkswagen, yüzde 10,4'ünün Fiat, yüzde 6,9'unun Hyundai, yüzde 6,2'sinin Toyota, yüzde 5,9'unun Honda, yüzde 5,3'ünün Opel, yüzde 4,5'inin Peugeot, yüzde 4,5'inin Skoda, yüzde 4,2'sinin Ford, yüzde 26,5'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 300 bin 979 adet otomobilin yüzde 38,5'i 1501-1600, yüzde 28,2'si 1401-1500, yüzde 13,1'i 1301-1400, yüzde 12,7'si 1300 ve altı, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 300 bin 979 adet otomobilin yüzde 54'ü beyaz, yüzde 24,1'i gri, yüzde 6,9'u siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerde oldu.