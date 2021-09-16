STAT: Deutsche Bank Park
HAKEM: Maurizio Mariani
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
CANLI ANLATIM...
FRANKFURT: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa, Sow, Jakic, Kamada, Lammers, Kostic, Borre
YEDEKLER: Ramaj, Ilsanker, Hrustic, Toure, Hasebe, Chandler, Hauge, Barkok, Lindström, Tuta, Gonçalo Paciencia
TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner
FENERBAHÇE: Altay Bayındır; Serdar Aziz, Kim, Szalai; Osayi Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu; Mesut Özil, Valencia, Rossi
YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Meyer, Berisha, Pelkas, Muhammed, Arda, Novak, Fatih Şanlıtürk
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşıyor.
Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
NOTLAR
233. RANDEVU
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.
PEREİRA İLE 19. AVRUPA MAÇI
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.
FRANKFURT İLE 2. KEZ
Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.
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