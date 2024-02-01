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        Haberler Gündem Ehliyetleri değiştirmek için son tarih ne zaman? Yenilenmiş ehliyetler kaç yıl geçerli olacak?

        Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi

        İçişleri Bakanlığı sürücü belgeleri için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:22
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        Ehliyetleri değiştirmek için son tarih
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        İçişleri Bakanlığı sürücü belgelerinin değişeceği son tarihi açıkladı. Sosyal medya X platformu üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

        SÜRE 10 YIL OLARAK BELİRLENDİ

        Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

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