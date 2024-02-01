Ehliyetleri değiştirmek için son tarih ne zaman? Yenilenmiş ehliyetler kaç yıl geçerli olacak?

Ehliyetleri değiştirmek için son tarih ne zaman? Yenilenmiş ehliyetler kaç yıl geçerli olacak?

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İçişleri Bakanlığı sürücü belgelerinin değişeceği son tarihi açıkladı. Sosyal medya X platformu üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

SÜRE 10 YIL OLARAK BELİRLENDİ Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.