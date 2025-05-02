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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih duyuruldu! 2025 ehliyet yenileme ücreti ve yenilememe cezası ne kadar? Ehliyet yenileyecekler dikkat!

        Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman, hangi ay bitiyor? Açıklama geldi!

        İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bir kez daha uzatıldığını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına süre uzatımına gidildiği belirtilirken, 2025 yılına ait ehliyet yenileme ücret tarifesi ve yenilememe halinde uygulanacak cezalar da kamuoyuyla paylaşıldı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:10
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        • 1

          Eski tip sürücü belgeleri için tanınan yenileme süresi bir kez daha uzatıldı.Peki yeni son tarih ne zaman? 2025’te ehliyet yenileme ücreti ne kadar olacak? Ehliyet belgesini yenilemeyenleri hangi cezalar bekliyor? İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla ilgili tüm detaylar haberimizde…

        • 2

          EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

          Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

          Yerlikaya şunları söyledi:

          "Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

          Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

          Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

        • 3

          EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

          2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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