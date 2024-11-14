Ehliyet yenileme son tarih 2024: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, ücreti kaç TL?
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona eriyor. Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerlilik sürücü dolmuş eski tip ehliyetle araç kullanan sürücülere, idari para cezası uygulanacak. Bu kapsamda ''Ehliyet yenileme son gün ne zaman, ücreti kaç TL, gerekli belgeler neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ehliyet yenileme son tarih, güncel ücret bilgisi ve yapılması gereken adımları haberimizde derledik.
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Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen sürenin sonuna geliniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenmiş ehliyetlerin yıl sonuna kadar yenilenmesi gerektiğini duyurmuştu. Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler cezai yaptırımlarla karşılaşacak. Eski sürücü belgesi kullanan kişiler, Alo 199 hattı, e-Devlet veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak ehliyetlerini yenileyebilirler. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?
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EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenlerr, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine sahip olabiliyor.
Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.
Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.
Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediğini ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
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YENİLEME ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?
13 liralık değerli kağıt bedeli Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden veya anlaşmalı bankalardan ödenecek.
2 liralık vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının Güçlendirme Vakfı'nın anlaşmalı olduğu bankalardan ödenecek.
Çoğu kamu bankası 15 liralık bedeli tek bir paket halinde ödeme şeklini kabul ediyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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