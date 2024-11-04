2025 Ehliyet ücreti ne kadar oldu? İşte yeni sürücü belgesi ücreti
Yeni yıla kısa süre kala ehliyet ücretinin ücreti merak konusu oldu. Kimlik işlevi de gören sürücü belgesi almak için yaş sınırı bulunur. Günümüzde en çok B sınıfı ehliyet alınmaktadır. Peki Ehliyet ücreti ne kadar? 2025 Sürücü belgesi ücreti belli oldu mu?
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Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet harç ücreti belli oldu. Sürücü belgesi veya ehliyet karayolunda motorlu veya motorsuz taşıtların kişiler tarafından kullanabilmesine olanak sağlayan resmi belgedir. Ehliyet fiyatları yıllara göre değişiklik gösterir. Peki, 2025 Ehliyet ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
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EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ) NE KADAR?
2025 yılı için yeniden değerleme oranına bağlı olarak ehliyet ücretlerinde zam yapıldı. Bu artış, ehliyet harçlarının yanı sıra kimlik kartı, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ve diğer çeşitli harçlara da yansıdı. Her yıl Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı bu yıl %43,93 olarak açıklandığı için ehliyet ücretlerinde de belirgin bir yükseliş yaşandı.
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
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Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
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