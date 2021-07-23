Ehliyet sınavı ne zaman saat kaçta? 2021 ehliyet sınavı tarihi sürücü adayları tarafından merak konusu oldu. Yazılı ve direksiyon sınavları kursiyerlerden öğrenebiliyor. İşte ehliyet sınavında olması gereken belgeler...



EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;

Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

OLMASI GEREKENLER BELGELER

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)