Ehliyet almak isteyen adaylar sürücü kurslarıyla ilgili birçok konuyu merak ediyor ve araştırıyorlar. Biz de bu konuda onlara ışık tutması açısından bir haber hazırladık. Peki sürücü kursları için gerekli belgeler neler? Ehliyet kursu başvurusu 2019

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği),

Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi (Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı, ehliyet için başvuru yapılan kurs müdürlüğünde onaylı örneği hazırlanacağı için gereklidir.),

Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu (Sağlık raporu için herhangi bir şekilde tam teşekküllü hastaneye gitmenize gerek yoktur. Heyet raporu vb. şekilde detaylı bir belgede sizden istenmemekle birlikte muhitinizde bulunan aile hekiminizden ücretsiz olarak verilen “sürücü olur” onayının yer aldığı sağlık raporunu almak yeterlidir.),

Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak (Motorlu taşıtlar sürücü kurslarına kayıt yaptıracak olan adaylar sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek herhangi bir sabıka kağıdının bulunmadığına dair yazılı beyanname vermeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı kâğıdı olarak da bilinen evrak yeterli olup bağlı bulundukları il ve ilçe merkezlerindeki adliyelerden alındığı gibi ayrıca e-devlet üzerinden de adli sicil kaydı rahatlıkla alınabilir.),

Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakatnamesi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (Kursiyerlerden talep edilen fotoğrafların biyometrik olması önemli olup sürücü belgesi almaya hak kazanan adaylar hem başvuru işlemlerinde hem de yeni ehliyetlerin sahip olduğu teknoloji itibariyle bu fotoğraf çeşidi sürücü belgelerinde kullanılmaktadır.)

EHLİYET ALMA ŞARTLARI 2019

Sürücü belgesi alma şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde belirtiliyor. Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Ehliyet almak için;

Yaş şartı,

Deneyim şartı,

Öğrenim şartı,

Sağlık şartı,

Sınav şartı,

Adli sicil kaydı şartının yerine getirilmesi gerekir.

EHLİYET ALMAL İÇİN YAŞ ŞARTLARI

Ehliyet Sınıfları Yaş Sınırı M, A1, B1 16 A2, B, BE, C1, C1E, F ve G 18 A / Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 20 / 21 C, CE, D1 ve D1E 21 D ve DE 24

EHLİYET ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTLARI

Ehliyet Belgesi Sınıfı Deneyim Şartı A sınıfı için (24 yaş tamamlandıysa deneyim aranmaz.) en az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak C1, C, D1 ve D sınıfı için en az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak BE sınıfı için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak CE sınıfı için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak C1E sınıfı için C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak DE sınıfı için D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak D1E sınıfı için D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

SÜRÜCÜ KURSU SINAV TARİHLERİ 2019

Bu sene Türkiye genelinde e-sınav sistemine geçildi. Sürücü adayları artık merkezi sınav yerine elektronik ehliyet sınavına girecekler. Başvurular her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Sınavlar MEB tarafından belirleniyor.

TEORİK SINAV TARİHLERİ DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ *1Hafta içerisinde e-sınava randevu alınır. Yoğunluğa göre 15-20 gün içerisinde sınava girilir. *Sürücü Adayı Teorik sınavdan geçtikten sonra MEB tarafından belirlenir. 1-10 Ocak 2019 Arası 1-10 Ocak 2019 Arası 1-10 Şubat 2019 Arası 1-10 Şubat 2019 Arası 1-10 Mart 2019 Arası 1-10 Mart 2019 Arası 1-10 Nisan 2019 Arası 1-10 Nisan 2019 Arası 1-10 Mayıs 2019 Arası 1-10 Mayıs 2019 Arası 1-10 Haziran 2019 Arası 1-10 Haziran 2019 Arası 1-10 Temmuz 2019 Arası 1-10 Temmuz 2019 Arası 1-10 Ağustos 2019 Arası 1-10 Ağustos 2019 Arası 1-10 Eylül 2019 Arası 1-10 Eylül 2019 Arası 1-10 Ekim 2019 Arası 1-10 Ekim 2019 Arası 1-10 Kasım 2019 Arası 1-10 Kasım 2019 Arası 1-10 Aralık 2019 Arası 1-10 Aralık 2019 Arası

EHLİYET SINAVI GİRİŞ ÜCRETLERİ 2019

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret var. 2019 yılında teorik sınav ücreti 75 TL iken, direksiyon sınav ücreti 100 TL'dir.