26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ehliyet almak isteyen adaylar sürücü kurslarıyla ilgili birçok konuyu merak ediyor ve araştırıyorlar. Biz de bu konuda onlara ışık tutması açısından bir haber hazırladık. Peki sürücü kursları için gerekli belgeler neler? Ehliyet kursu başvurusu 2019
EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
EHLİYET ALMA ŞARTLARI 2019
Sürücü belgesi alma şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde belirtiliyor. Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Ehliyet almak için;
EHLİYET ALMAL İÇİN YAŞ ŞARTLARI
|Ehliyet Sınıfları
|Yaş Sınırı
|M, A1, B1
|16
|A2, B, BE, C1, C1E, F ve G
|18
|A / Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için
|20 / 21
|C, CE, D1 ve D1E
|21
|D ve DE
|24
EHLİYET ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTLARI
|Ehliyet Belgesi Sınıfı
|Deneyim Şartı
|A sınıfı için (24 yaş tamamlandıysa deneyim aranmaz.)
|en az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
|C1, C, D1 ve D sınıfı için
|en az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
|BE sınıfı için
|B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
|CE sınıfı için
|C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
|C1E sınıfı için
|C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
|DE sınıfı için
|D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
|D1E sınıfı için
|D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Bu sene Türkiye genelinde e-sınav sistemine geçildi. Sürücü adayları artık merkezi sınav yerine elektronik ehliyet sınavına girecekler. Başvurular her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Sınavlar MEB tarafından belirleniyor.
|TEORİK SINAV TARİHLERİ
|DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ
|*1Hafta içerisinde e-sınava randevu alınır. Yoğunluğa göre 15-20 gün içerisinde sınava girilir.
|*Sürücü Adayı Teorik sınavdan geçtikten sonra MEB tarafından belirlenir.
|1-10 Ocak 2019 Arası
|1-10 Ocak 2019 Arası
|1-10 Şubat 2019 Arası
|1-10 Şubat 2019 Arası
|1-10 Mart 2019 Arası
|1-10 Mart 2019 Arası
|1-10 Nisan 2019 Arası
|1-10 Nisan 2019 Arası
|1-10 Mayıs 2019 Arası
|1-10 Mayıs 2019 Arası
|1-10 Haziran 2019 Arası
|1-10 Haziran 2019 Arası
|1-10 Temmuz 2019 Arası
|1-10 Temmuz 2019 Arası
|1-10 Ağustos 2019 Arası
|1-10 Ağustos 2019 Arası
|1-10 Eylül 2019 Arası
|1-10 Eylül 2019 Arası
|1-10 Ekim 2019 Arası
|1-10 Ekim 2019 Arası
|1-10 Kasım 2019 Arası
|1-10 Kasım 2019 Arası
|1-10 Aralık 2019 Arası
|1-10 Aralık 2019 Arası
EHLİYET SINAVI GİRİŞ ÜCRETLERİ 2019
Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret var. 2019 yılında teorik sınav ücreti 75 TL iken, direksiyon sınav ücreti 100 TL'dir.
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