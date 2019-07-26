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Ehliyet kursu için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet alma şartları 2019 Ehliyet kursu başvurusu 2019

İlk defa ehliyet alacak veya ehliyeti olup farklı bir sınıftan ehliyet almak isteyen binlerce aday, ehliyet kursu için gereken belgeler, ehliyet alma şartları, ehliyet kursu başvurusunun nasıl yapılacağı gibi konuları merak ediyor... Peki sürücü kursu için gereken belgeler nelerdir? Ehliyet alma şartları 2019 Ehliyet kursu başvurusu 2019

26.07.2019 - 14:53 | Güncelleme: Gündem
Ehliyet alma şartları 2019

Ehliyet almak isteyen adaylar sürücü kurslarıyla ilgili birçok konuyu merak ediyor ve araştırıyorlar. Biz de bu konuda onlara ışık tutması açısından bir haber hazırladık. Peki sürücü kursları için gerekli belgeler neler? Ehliyet kursu başvurusu 2019

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği),
  • Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi (Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı, ehliyet için başvuru yapılan kurs müdürlüğünde onaylı örneği hazırlanacağı için gereklidir.),
  • Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu (Sağlık raporu için herhangi bir şekilde tam teşekküllü hastaneye gitmenize gerek yoktur. Heyet raporu vb. şekilde detaylı bir belgede sizden istenmemekle birlikte muhitinizde bulunan aile hekiminizden ücretsiz olarak verilen “sürücü olur” onayının yer aldığı sağlık raporunu almak yeterlidir.),
  • Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak (Motorlu taşıtlar sürücü kurslarına kayıt yaptıracak olan adaylar sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek herhangi bir sabıka kağıdının bulunmadığına dair yazılı beyanname vermeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı kâğıdı olarak da bilinen evrak yeterli olup bağlı bulundukları il ve ilçe merkezlerindeki adliyelerden alındığı gibi ayrıca e-devlet üzerinden de adli sicil kaydı rahatlıkla alınabilir.),
  • Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,
  • Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakatnamesi,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (Kursiyerlerden talep edilen fotoğrafların biyometrik olması önemli olup sürücü belgesi almaya hak kazanan adaylar hem başvuru işlemlerinde hem de yeni ehliyetlerin sahip olduğu teknoloji itibariyle bu fotoğraf çeşidi sürücü belgelerinde kullanılmaktadır.)

EHLİYET ALMA ŞARTLARI 2019

Sürücü belgesi alma şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde belirtiliyor. Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Ehliyet almak için;

  • Yaş şartı,
  • Deneyim şartı,
  • Öğrenim şartı,
  • Sağlık şartı,
  • Sınav şartı,
  • Adli sicil kaydı şartının yerine getirilmesi gerekir.

EHLİYET ALMAL İÇİN YAŞ ŞARTLARI

Ehliyet SınıflarıYaş Sınırı
M, A1, B116
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G18
A / Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için20 / 21
C, CE, D1 ve D1E21
D ve DE24

EHLİYET ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTLARI

Ehliyet Belgesi SınıfıDeneyim Şartı
A sınıfı için (24 yaş tamamlandıysa deneyim aranmaz.)en az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
C1, C, D1 ve D sınıfı içinen az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
BE sınıfı içinB sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
CE sınıfı içinC sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
C1E sınıfı içinC1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
DE sınıfı içinD sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
D1E sınıfı içinD1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

SÜRÜCÜ KURSU SINAV TARİHLERİ 2019

Bu sene Türkiye genelinde e-sınav sistemine geçildi. Sürücü adayları artık merkezi sınav yerine elektronik ehliyet sınavına girecekler. Başvurular her ayın 1'i ile 10'u arasında alınıyor. Sınavlar MEB tarafından belirleniyor.

TEORİK SINAV TARİHLERİDİREKSİYON SINAV TARİHLERİ
*1Hafta içerisinde e-sınava randevu alınır. Yoğunluğa göre 15-20 gün içerisinde sınava girilir.*Sürücü Adayı Teorik sınavdan geçtikten sonra MEB tarafından belirlenir.
1-10 Ocak 2019 Arası1-10 Ocak 2019 Arası
1-10 Şubat 2019 Arası1-10 Şubat 2019 Arası
1-10 Mart 2019 Arası1-10 Mart 2019 Arası
1-10 Nisan 2019 Arası1-10 Nisan 2019 Arası
1-10 Mayıs 2019 Arası1-10 Mayıs 2019 Arası
1-10 Haziran 2019 Arası1-10 Haziran 2019 Arası
1-10 Temmuz 2019 Arası1-10 Temmuz 2019 Arası
1-10 Ağustos 2019 Arası1-10 Ağustos 2019 Arası
1-10 Eylül 2019 Arası1-10 Eylül 2019 Arası
1-10 Ekim 2019 Arası1-10 Ekim 2019 Arası
1-10 Kasım 2019 Arası1-10 Kasım 2019 Arası
1-10 Aralık 2019 Arası1-10 Aralık 2019 Arası

EHLİYET SINAVI GİRİŞ ÜCRETLERİ 2019

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret var. 2019 yılında teorik sınav ücreti 75 TL iken, direksiyon sınav ücreti 100 TL'dir.

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