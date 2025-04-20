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        Ehliyet affı gelecek mi? Bakan Yerlikaya'dan ehliyet affı açıklaması

        Sürücüler ehliyet affının gelip gelmeyeceğine dair son gelişmeleri takip ediyor. Bakan Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve net konuştu. Peki Ehliyet affı gelecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:10
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        • 1

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen açıklama ile sürücülere ehliyet affı olacak mı sorusu yanıt buldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

        • 2

          EHLİYET AFFI 2025 ÇIKACAK MI?

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok' dedi.

        • 3

          BAKAN YERLİKAYA'DAN NET AÇIKLAMA

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X'ten yaptığı açıklama şöyle:

          "Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok.

          19 Nisan 2025 itibari ile “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısı 689 bin 946.

          Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

          Çünkü; 499 bin 88 sürücünün ehliyeti,

          Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,

          Alkol ölçüm testini reddettikleri için;

          28 bin 461 sürücünün ehliyeti,

          1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,

          1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,

          3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,

          Drift yaptıkları ve

          Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;

          162 bin 397 sürücünün belgesi ise;

          Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.

          Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da:

          Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.

          Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak.

          Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir.

          Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir.

          Ve bu yüzden, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız."

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