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Ehliyet affı çıkar mı, ne zaman çıkacak? 2022 ehliyet affı son durum

Ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı kapsamı ve son durumu sorgulanıyor. Daha önce MHP ve CHP milletvekillerinin dikkat çektiği ehliyet affı 2023 bütçe görüşmeleri kapsamında bir kez daha gündeme geldi. İşte ehliyet affına ilişkin detaylar...

Giriş: 08.12.2022 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • TBMM Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta başlayan ve kesintisiz 12 gün sürecek. Bütçe görüşmeleri devam ederken ehliyet affı yeniden gündeme geldi. Sürücüler ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını sorguluyor. İşte ehliyet affına dair detaylar haberimizde...

  • EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

    2023 yılı TBMM Genel Kurulu bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 9 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Ehliyet affının yarın görüşülmesi bekleniyor.

  • EHLİYET AFFI KAPSAMI

    MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi. CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

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