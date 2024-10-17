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        Haberler Sağlık Ehil olmayan kişilerce yapılan anestezi uygulamaları sağlık sorunlarına neden olabilir | Sağlık Haberleri

        Ehil olmayan kişilerce yapılan anestezi uygulamaları sağlık sorunlarına neden olabilir

        Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, uzmanlar dışında ehil olmayan kişilerce yapılan anestezi uygulamalarının sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:19 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:22
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        Uzman dışında yapılan anestezi uygulamaları sağlık sorunlarına yol açıyor
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        TARD üyeleri, Dünya Anestezi Günü kapsamında Beyoğlu'ndaki dernek binasında bir araya geldi. Toplantıda ameliyathane dışı anestezi ilaçlarının kullanım yaygınlığı ile bunun meydana getirdiği tehlikeler ve hasta güvenliği konuşuldu.

        Prof. Dr. Erdem, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ilk başarılı anestezi uygulamasının 1846'da ABD'de gerçekleştirildiğini söyledi.

        Günümüzde anestezi uygulamalarının yaygınlaşarak 150'den fazla ülkede uygulandığını belirten Erdem, "Dikkati çekmek istediğimiz bir konu var o da şu, anestezi şu anda sadece ameliyathanede uygulanmıyor. Ameliyathane dışı, ortalama dışı ortamlarda da anestezi uygulamaları yapılmaktadır" dedi.

        Erdem, "Özellikle bazı tıp merkezlerinde, estetik merkezlerde, diş merkezlerinde bu uygulamalar yaygınlaştı ama bu uygulamalar anestezi hekimleri tarafından maalesef yapılmıyor. Yani ehil kişiler, uzman kişiler, uzman hekimler tarafından yapılmayan uygulamalar var" diye konuştu.

        Güvenli hasta ve güvenli anestezi uygulamalarının yaygınlaşması gerektiğine dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti: "Ehil olmayan kişilerce yapılan anestezi uygulamaları sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle ticari kaygılardan dolayı buralarda anestezi hekimleri olmadan yapılan uygulamalar var. Bunların sonucunda bir problem, bir komplikasyon çıktığı zaman bu komplikasyonun yönetilmesiyle ilgili altyapının, teçhizatın ve malzemenin eksikliği de göz önüne alındığında yönetilmesi daha zor ve daha komplike hale geliyor. Bundan dolayı özellikle vatandaşlarımızda, çocuklarımızda ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bunların en önemlisi de belki biraz oksijensiz kalınması, solunumun gitmesi veya kalp ritminin bozulması gibi durumlarda da kalıcı hasarlar, beyin hasarları oluşabiliyor, ölümlere kadar gidebiliyor. Maalesef bunları duymaktayız. Bunlara özellikle dikkati çekmek istiyoruz. Bu gibi merkezlerde anestezi uzmanı olmadan bu işlemlerin yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz."

        Anestezi alacak hastalara dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Erdem, yapılacak işlem öncesi anestezi uzmanlarıyla görüşerek gerektiğinde bilgi alabileceklerini ifade etti.

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