Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Egzoza kızdı, silahla dışarı çıktı! | Son dakika haberleri

        Egzoza kızdı, silahla dışarı çıktı!

        Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kentte egzoz sesinden rahatsız olup tabanca ve balyozla dışarı çıkan 2 kişiyi komşuları sakinleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Egzoza kızdı, silahla çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokaktan geçen motosikletlerin egzoz sesinden rahatsız oldukları iddiasıyla 2 kişiden biri elinde tabanca, diğeri ise balyozla dışarı çıktı.

        DHA'nın haberine göre tabancalı ve balyozlu kişiler güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRDİ

        Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir süredir sokaktan geçen motosikletlilerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan bazı kişiler, uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde gençler yine abart egzozlu motosikletleriyle sokaktan geçince dışarı çıktı.

        Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü. Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sakarya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Habertürk Anasayfa