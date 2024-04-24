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        Haberler Dış Yazar Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2024

        Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar? Egzoz muayenesi yaptırmama cezası 2024

        Ülkemizde egzoz muayenesi, araçların çevreye olan etkilerini azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla oldukça önemli bir adımdır. Ancak, bazen yoğunluk, unutkanlık veya başka sebeplerle araç sahipleri egzoz muayenesini zamanında yaptıramayabilirler. Peki, bu durumda ne olur? Egzoz muayenesini geciktiren sürücülerin karşılaşabileceği ceza nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:33
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        Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar?
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        2024 yılında egzoz muayenesi yaptırmamanın cezası ne kadar? Ülkemizde egzoz emisyonu, çevre kirliliğinin önlenmesi için büyük bir öneme sahip. Ancak, bazı araç sahipleri bu zorunluluğu ihmal edebiliyor ve muayeneyi geciktirebiliyorlar. Egzoz muayenesi yaptırmamanın hem çevreye hem de cebe olan etkilerini araştırdık.

        Egzoz Muayene Gecikme Cezası Ne Kadar?

        Egzoz muayenesi, araçların egzoz emisyonlarının çevreye olan etkilerini belirlemek ve belirli standartlara uygunluğunu kontrol etmek için yapılan bir testtir. Bu test, aracın egzoz gazlarındaki zararlı maddelerin miktarını ölçer ve belirli emisyon standartlarına uygun olup olmadığını belirler. Egzoz muayenesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin korunması açısından büyük önem taşır. Egzoz muayenesini zamanında yaptırmamanın çeşitli sonuçları olabilir. Öncelikle, yasal bir zorunluluktur ve muayene süresini kaçırmak cezai yaptırımlara neden olabilir. Ayrıca, aracın egzoz emisyonlarının kontrol edilmemesi çevreye zararlı gazların salınımına neden olabilir, bu da hava kirliliğini artırabilir ve insan sağlığına zarar verebilir. Ayrıca, egzoz muayenesini yapmamak, aracın trafikten men edilmesine veya cezai işlemlere maruz kalınmasına neden olabilir.

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        2024 yılı itibariyle, egzoz muayenesini geciktirmenin cezası 9.867 TL'dir. Bu ceza, muayene tarihi geçtikten sonra ilk 15 gün içinde ödenirse %25 indirimli olarak uygulanır.

        Egzoz Muayenesi Yaptırmama Cezası

        Egzoz muayenesi yaptırmayanlara 9.867 TL para cezası uygulanır. Bu ceza trafik zabıtası tarafından kesilir ve 15 gün içinde ödenmezse gecikme faizi işler.

        Araç Muayenesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur?

        Egzoz muayenesi ve araç muayenesi ayrı işlemlerdir. Egzoz muayenesi yaptırmadan araç muayenesine giremezsiniz.

        Egzoz Emisyon Kaç Gün Geçerli?

        Egzoz emisyon sonucu 2 yıl geçerlidir. Bu süre dolmadan önce tekrar egzoz muayenesi yaptırmanız gerekir.

        Egzoz Muayenesi Olmadan Araç Muayeneden Geçer Mi?

        Egzoz muayenesi olmadan araç muayeneden geçemez. Araç muayenesine girebilmeniz için öncelikle egzoz muayenesini yaptırmanız ve muayene sonucunu belgelemeniz gerekir.

        Egzoz Muayenesi Gecikme Faizi Var Mı?

        Egzoz muayenesi gecikme cezası için gecikme faizi işler. Gecikme faizi oranı, her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. 2024 yılı için gecikme faizi oranı %20,75'tir.

        Araç muayene cezası ne kadar?
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