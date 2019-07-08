İngiltere'nin Buckinghamshire kontluğunda yolda bitkin halde bir kuş bulundu.

Egzotik görünümlü turuncu renkteki kuşu fark eden sürücüler, durumu yetkililere bildirdi.

Hayvan kurtarma ekipleri tarafından hasta zannedilen egzotik görünümlü kuş, hayvan hastanesine gönderildi. Ancak hastanede yapılan incelemede kuşun aslında köriye kaplanmış martı olduğu ortaya çıktı.

Veteriner hekimler tarafından Vinny ismi verilen kuşun köri nedeniyle uçamadığı ve ağır kokması dışında bir problemi olmadığı açıklandı.

Tek ihtiyacı banyo yapmak olan martı, köriden arındırıldıktan sonra tamamen sağlığına kavuştu.

Yıkandıktan sonra beyaz renge dönen Vinny doğal ortamına dönmeye hazır hale getirildi.

Kuşun nasıl köriyle kaplandığı bilinmezken hayvan hastanesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu uzun zamandır gördüğümüz en garip durum" dedi.