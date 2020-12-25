Düzenli egzersiz yapmanın bedenimize ve sağlığımıza çok yararı vardır. İşte bunlardan bazıları:
- Parlak Bir Cilt: Egzersiz yaptığınızda, vücudunuzda kan akışını arttırırsınız. Egzersiz sonrası cildinizde oluşan parlaklık gün boyu sürmeyebilir ancak her bir egzersizden sonra daha parlak bir görünüme kavuşabilirsiniz.
- İyi Bir Duruş: Düzenli olarak egzersiz yaptığınızda, duruşunuz hakkında daha bilinçli olabilirsiniz. Vücudunuzla ilgili güven kazandığınızda ve hareket farkındalığı geliştirdiğinizde, vücudunuz için neyin doğru olduğu konusunda daha bilinçli hareket edeceksiniz ve kamburluk geçmişte kalacak. Daha da önemlisi, iyi bir duruş daha uzun görünmenizi sağlayacak.
- Ağrı ve Sızılarda Azalma: Gün boyu oturmanız nedeniyle eklemleriniz sertleşmişse, daha sık hareket etmek bu sertliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Hareketsiz eklemler sertleşir. Düzenli hareket ettiğinizde, hareket kabiliyetiniz gelişir ve günlük hayatta daha kolay hareket edebilirsiniz.
- Vücut Kompozisyonunda İyileşme: Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizde, vücudunuzdaki yağlardan kurtulurken yağsız kas kütlenizi de arttırabilirsiniz. Dış görünümünüz açısından mükemmel bir gelişme olan bu durum, aynı zamanda vücudunuzun kalori yakma konusunda daha verimli hale gelmesine de yardımcı olacaktır.
- Mutluluk: Fiziksel egzersiz, günlük hayatınızda daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir. Aktif olduğunuzda vücudunuz daha fazla endorfin salgılar ve endorfin, vücudun doğal mutluluk hormonudur. Ayrıca vücudunuza daha iyi baktığınız için de mutlu olabilirsiniz. Bu başarı hissi genellikle kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
- Kilo Kontrolü: Egzersiz aşırı kilo almanızı engelleyerek kilo kaybını muhafaza etmenize yardımcı olur. Fiziksel aktivite kalori yakmanızı sağlar. Aktivite ne kadar yoğunsa, o kadar çok kalori kaybedersiniz.
- Daha Fazla Enerji: Düzenli fiziksel aktivite, kas gücünüzü ve dayanıklılığınızı arttırabilir. Egzersiz yaptığınızda, kardiyovasküler sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için vücudunuzun dokularınıza oksijen ve besin maddesi aktarması gerekir. Kalbiniz ve akciğerleriniz daha verimli çalıştığında, günlük işlerinizle ilgilenmek için daha fazla enerjiniz olur.
- Daha Az Stres: Egzersiz günlük stresten geçici olarak uzaklaşmanıza yardımcı olur. Yoğun gündelik yaşamın dışına çıkarak kendinize odaklanmak stres hissinin azalmasına yardımcı olur. Pek çok insanın stresle başa çıkmak için sağlıksız gıdalar tükettiği düşünüldüğünde, stres seviyesinde azalmanın kilo kaybını destekleyebileceğini söyleyebiliriz.
- Yeni İnsanlarla Tanışmak: Spora başlamak, yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olabilir ya da eski arkadaşlarla yeniden bağ kurmak için daha sağlıklı bir fırsat sunabilir. Bizler genellikle sosyalleşmek için yemeğe çıkarız ancak spor yapmak bel çevresi için kesinlikle daha iyi bir seçenektir!
- Uyku Kalitesi: Egzersiz, vücudunuzun ısısını arttırır. Tekrar normale dönerken, rahatlamanızı ve uykuya hazır olmanızı sağlayacaktır. Aktivite stres seviyenizi de düşüreceği için gece uykuya dalmak kolaylaşacaktır.
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