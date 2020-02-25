EGM'den Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt

AA

EGM'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına dair gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Davutoğlu'nun, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında "özel koruma statüsü"nde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu çerçevede kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlandığı belirtildi.

Davutoğlu'nun yönetmelik kapsamında görevden ayrıldıktan sonra da taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak kişilerden olduğuna değinilen açıklamada, özel koruma kararının tüm koruma şekillerini kapsamasından dolayı konut ve iş yeri korumasının yönetmelik esaslarına göre yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bağ evini Davutoğlu'nun çok sık kullanmadığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 4'üncü maddesindeki konut koruma tanımında açıklandığı şekilde, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram’daki bağ evinde koruma kararının kaldırılması söz konusu değildir."