FETÖ'nün sözde yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak suçundan gri kategoride aranan Zekeriya Cerit'in tutuklandığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üst düzey mensuplarının, saklandıkları gaybubet/hücre evlerinden yurtdışına firar etme arayışında oldukları bilgileri elde edilmesi üzerine; EGM İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde 17.06.2023 günü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan; terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Yurt dışı yapılanması (Türkmenistan) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriya Cerit isimli şahıs 19.06.2023 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.