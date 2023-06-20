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EGM açıkladı; FETÖ'nün sözde yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gri kategoride aranan ve kısa bir süre önce operasyonla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriya Cerit'in tutuklandığını açıkladı

Giriş: 20.06.2023 - 03:15 | Güncelleme: ABONE OL
EGM açıkladı; FETÖ'nün sözde yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı
FETÖ'nün sözde yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı
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DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak suçundan gri kategoride aranan Zekeriya Cerit'in tutuklandığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üst düzey mensuplarının, saklandıkları gaybubet/hücre evlerinden yurtdışına firar etme arayışında oldukları bilgileri elde edilmesi üzerine; EGM İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde 17.06.2023 günü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan; terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Yurt dışı yapılanması (Türkmenistan) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriya Cerit isimli şahıs 19.06.2023 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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