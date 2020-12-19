Eğlencenin dijital devrimi başlıyor

Gelecekte 'Pandemi döneminde hiç mi eğlence yoktu?' sorusuna bir cevap olarak tasarlanan Digital Winter Wonderland, aslına bakarsınız ilerde farklı olarak neler yapabileceğinin belki de aklımıza gelmeyecek kadar önce test edildiği, film gibi bir atmosferin içinde tam bir eğlence deneyimi sunuyor...
COVID-19 ile ilk karanlığa bürünen sektörlerden olan eğlence sektöründe bir ışık yakmayı hedefleyen Digital Winter Wonderland, bir kolektif uyanış olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde çok sevdiklerini işini yapamayan farklı meslek gruplarından birçok insanı bir araya getirerek aslında "biz burdayız" dedirtiyor.
Devasa bir alan üzerine 3D ve sanal olarak inşaa edilen alan tam bir yeni yıl panayırı. Dönme dolabından, Roller Coaster'ına; 70 metrelik yılbaşı ağacından atlı karıncasına kadar her şey gerçeğine en yakın şekilde tasarlanmış. Ve bunun üzerine ÇapaMarka'nın 25 yıldır en çok iddialı olduğu 'bütünleşik eğlence rejisi' eklenmiş. 'Kış Masalları- Harikalar Diyarı' temalı bu parkta hepsi 3D olarak tasarlanmış 7 farklı sahne ve her bir sahne için özenle oluşturulmuş bir eğlence mevcut. New Year Circus'ından Yeni Yıl Gazinosu'na, Unplugged Akustik Sahneden Star Town/Ana Sahne'ye her şey bu yıl yaşanamayacak yeni yıl ruhunu güvenli şekilde hissetmeniz için oluşturulmuş bu büyük festivalin bir parçası.
Bir tema üzerine kurulu, karma eğlence sunması nedeniyle Dünyanın İlk Dijital Eğlence Parkı olma özelliğini taşıyan Digital Winter Wonderland'de kış masalları kış dönemi boyunca devam edecek. Şimdilik sadece şirketlere, markalara ve özel gruplara yeni yıl temalı etkinlikler ve lansmanlar gibi tamamen kişiselleştirilebilir organizasyonlar için açık olan parka ilgi şimdiden rekor düzeydeymiş.
Organizasyon sahipleri için özel hazırlanmış ve beraber eğlenceyi yaşatmak için interaktif bir çok seçenek sunan bir mikrosite üzerinden açılan özel canlı yayınlar, ÇapaMarka'nın en popüler 7 başlangıcı ve mezesinden oluşan Wonder Package'ları evlere göndermesiyle başlıyor. İçinden çıkan eğlence kiti ile evinizde eğlenceyi büyük ekranda yansıtarak partinizi en güvenli şekilde başlatabiliyorsunuz.
Ondan sonrası ise tam bir cümbüş...
Tüm gece boyunca sahneler arasında dolaşırken karşınıza bir anda Ali Poyrazoğlu, çember dansı, Soner Olgun, oryantel, Serdar Ortaç, akrobasi showları, Suzan Kardeş, hareketli dans performansları, Celil Nalçakan, stand-up showları, Özlem Olgun, insan sirki performansı, Deha Bilimlier, kumaş dansı, Derya Uluğ, özel dans showları, Gülden Karaböcek, perküsyon grubu, Güvenç Dağüstün, DJ ve Zehra çıkabilir.
Ve siz, şartlar gereği hiç eğlenemeyeceğinizi sandığınız bu yeni arifesinde gerçeküstü bir atmosferde son derece güvenli bir şekilde özgürce eğlenebileceksiniz.
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