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        Haberler Bilgi Gündem EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER | 16-17 Ekim 2024 bugün ve yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil oldu, üniversiteler tatil edildi mi?

        5 ilde eğitime ara verildi! 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil oldu?

        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale olarak açıklanan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası bazı illerde okullar tatil oldu. Bu gelişme sonrası öğretmenler, öğrenciler ve veliler ''Hangi illerde okullar tatil oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 16 - 17 Ekim 2024 Bugün ve yarın okullar tatil mi, okullar nerede tatil edildi? İşte eğitime ara verilen iller…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:11
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 10,07 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ise bu noktada ‘’16-17 Ekim 2024 Bugün ve yarın okullar tatil mi?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Hangi illerde okullar tatil edildi, üniversiteler tatil mi?

        • 2

          BUGÜN MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          AFAD tarafından yapılan açıklamada, 16 Ekim Çarşamba günü saat 10.46’da Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

          Deprem sonrası Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi.

          Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere eğitim öğretime 16.10.2024 tarihi itibari ile 1 gün ara verilmiştir" denildi.

        • 3

          16 EKİM BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

          Malatya’nın yanı sıra Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Adıyaman'da da eğitime 1 gün ara verildi.

          Elazığ Valiliği de il genelinde okulların 1 gün (16 Ekim Çarşamba) tatil edildiğini açıkladı.

        • 4

          17 EKİM YARIN OKUL TATİL OLDU MU?

          17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 5

          'RİSKLİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

          Malatya Valisi Seddar Yavuz şu açıklamalarda bulundu:

          "Kale merkez üssünde gelen depremde saha çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezlerinde şu an olumsuz bir durum yok. Sosyal medyadan yıkılan bir görüntü bizim daha önce ağır hasarlı kontrollü yıktığımız bir binadır. Vatandaşlarımızın sosyal medyadaki görüntülere dikkate almamalarını rica ediyoruz. Yıkım ya da yaralanma yok. Gerek kalıcı konutlar, gerekse konteynerlerde barınan vatandaşlar için riskli durum söz konusu değil. Okulları tedbirli olarak 1 gün tatil edildi.Çalışmalarımız devam ediyor."

        • 6
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