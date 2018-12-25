Son 10 içinde okullardaki denetimler azaldı. Bu denetimsizlik hem eğitim kalitesini hem de öğretmenin mesleki performanı olumsuz yönde etkiliyor. Eğitim uzmanlarına göre Türkiye'nin 110 yıllık eğitim denetiminde yaşanan en büyük kırılmalardan biri yaşanıyor. Bu denetimsizliğin iki önemli sebebi var. Birincisi FETÖ gibi yapıların denetimi engellemesi, ikincisi ise yetersiz maarif müfettişi sayısı.

HER 100 ÖĞRETMENE 1 MÜFETTİŞ DÜŞMESİ GEREKİRKEN 500 ÖĞRETMENE 1 DÜŞÜYOR

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Başkanı ve eğitim yönetimi uzmanı Ali Ekber Şahin, Türkiye'deki eğitimin denetlenmesiyle ilgili kronolojik araştırmalar yapıyor. Konuyu Habertürk'e anlatan Şahin, Türkiye'de 2 bin 200 maarif müfettişi olduğuna vurgu yaptı. Şahin, "Bu sayının 2 bini illerde 200'ü ise Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bu sayı çok düşük bir sayı. Standart olarak 100 öğretmen için 1 müfettiş olmalı 1 milyon öğretmen olduğunu düşündüğümüzde bu sayının 10 bin olması gerekir. Bu müfettişlerin okullardaki etisi çok daha yüksek olacaktır. Eğitim kalitesine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Şahin, eğitim yönetimi ve denetimi programlarında yükseklisans ve doktora programları ile kalifiyeli müfettişler yetiştirmenin sistemi güçlendireceğine işaret etti.

EĞİTİM DENETİMİ 110 YIL ÖNCE BAŞLADI

Eğitimde denetimin tarihine parmak basan Şahin, "110 yıllık bir geçmişi var. Bu denetim mekanizmasını ilk olarak Maarif nazırlarından Emrullah Efendi kurdu. Bu gelenek olarak yıllardır sürüyordu" dedi.

"HİÇBİR MÜFETTİŞ ÖĞRETMEN AÇIĞINI BULMAK İÇİN OKULA GİTMEZ"

Müfettişlerin yapması gerekenlerle ilgili konuşan Şahin: "Hiçbir müfettiş öğretmenin açığını bulmak için okula gitmez. Nedeni ne okul ne de öğretmen. Öğrenci için oradadır. Müfettişler okullara gider. Öğretmenlerin sınıftaki durumunu inceler, kılık kıyafeti gözden geçiririr.Yıllık, aylık ve günlük ünite planlamalarını kontrol eder. Bir öğretmenin 5-6 saatlik bir gün planlamadan derse giriyorsa o gün derslerden verim almak çok zor" dedi.

Şahin, maarif müfettişlerinin artık rutin bir denetim yapmak yerine herhangi bir sorun ya da olayla karşılaşıldığı zaman alana gitmelerini de eleştirdi.

ÖZLÜK HAKKI VE TERFİ İÇİN DENETİM ÖNEMLİ

Eğitim denetimleri öğretmenlerin özlük hakları, terfileri açıısndan da önemli. Uzmanlara göre aday öğretmenlerin adaylık süreçlerini tamamlayıp tamamlayamadıkları da bu süreçte değerlendirilmeli. Şahin, "Bunları geri çektiğimizde büyük bir boşluk oluşuyor" diye konuştu.

"AVRUPA VE ABD DENETİM SAYESİNDE EĞİTİMDE BİR ADIM ÖNCE"

Avrupa ve ABD'de eğitim denetlemelerinin çok sıkı takip edildiğine dikkat çeken Şahin, "Örneğin Fransa'da 200 öğretmene bir denetçi boyutunda sürekli halde devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinde de böyle. Bu sayede eğitimde kalite ve başarı daha yüksek" diye konuştu.

EĞİTİM DENETİMİNDE KIRILMA ANLARI: SON 10 YILDA CİDDİ KIRILMALAR VAR

Son 10 yılda ciddi kırılmaların yaşandığına dikkat çeken Şahin, "Bu zaman diliminde iniş çıkışları görmek mümkün. Denetimlerin giderek zayıfladığını söyleyebiliriz. Özellikle de köy enstitülerinden sonraki dönemde. Mektupla öğretim, kısa dönem öğretmen kursları bunlardan bazıları. 1998 yılında hiçbir pedagojik formasyon bile aranmaksızın 50 bin kişinin öğretmen olarak atandığını biliyoruz" diye ekledi.

"ÖĞRETMENLER GÜNÜ 16 MART'TA OLMALIYDI"

Türkiye'nin ilk öğretmen okulu olan "Dârülmuallimîn"in 16 Mart 1848'de açıldığını aktaran Şahin, "Öğretmenlik ilk defa bir meslek okuluna sahip oldu. O dönemde bu okuldan mezun olmayan kişilerin öğretmen olamayacağı söylendi. Emrullah Efendi ya memur olacaklar ya öğretmen diye ayırdı.Bu çok önemli bir ayıklama. Bu tarih öğretmenlik açısından çok önemli. Hatta asıl öğretmenler günü 16 Mart'da kutlanmalı. Köy Enstitülerinin açıldığı tarih olan 17 Nisan da olabilir" diye konuştu.

"EĞİTİM VİZYONUNDA UMUT VAR"

Geçmişten günümüze öğretmen yetiştirmede ciddi bir nitelik kaybı olduğunu vurgulayan Şahin, "2023 Eğitim Vizyonu öğretmen odaklı. Öğretmen yetiştirme kurumları güçlendirilirse eğer eğitimde kaliteyi sağlayabiliriz" analizinde bulundu.