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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Eğitimde çok yönlü teknolojik çözümler - TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması başvuruları sürüyor - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması başvuruları sürüyor

        Eğitim alanında teknolojik dönüşüme katkı sağlamak isteyen yaratıcı zihinler, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında buluşuyor. T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, eğitimde teknoloji entegrasyonunu destekleyerek yenilikçi, kalıcı ve çok yönlü çözümler üretmek isteyen birey ve ekipler için önemli bir platform sunuyor. Katılımcılar bu yarışmada, disiplinler arası yaklaşımlarla eğitim süreçlerini daha verimli, etkili ve kalıcı hale getiren projelerle toplumsal gelişime katkı sağlama fırsatı bulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:26
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        Eğitimde çok yönlü teknolojik çözümler
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        Veri Analizi ve İzleme, Dijital Eğitim Materyalleri ve Yapay Zekâ, Yeni Teknolojileri ve Geleceğin Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Yönetim Sistemlerine kadar geniş bir yelpazede, öğrenme süreçlerini daha verimli, daha etkili ve kalıcı hale getiren projeler jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Ortaokul seviyesinden mezun seviyesine kadar öğrenci ve profesyoneller 20 Şubat tarihine kadar yarışma başvurusunu gerçekleştirebilecek.

        TOPLAM 210 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

        Katılımcılara sadece fikirlerini hayata geçirme değil, aynı zamanda profesyonel bağlantılar kurma ve kariyer fırsatları yakalama imkanı sunan yarışma malzeme desteği, teknik geziler, network oluşturma, ulaşım ve konaklama desteği, eğitim programları, kamplar ve staj gibi imkanlar da sunuyor. Her seviyede dereceye girenleri para ödülünün beklediği yarışmada ortaokul seviyesine toplam 150 bin TL, lise seviyesine toplam 180 bin TL ve üniversite ve üzeri seviyede toplam 210 bin TL para ödülü verilecek.

        Eğitim Teknolojileri Yarışmasına başvuru ve detaylı bilgi için TEKNOFEST resmi web sitesi adresi ziyaret edilebilir.

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