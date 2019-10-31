Eğitim zirvesi için geri sayım başladı!

31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yıl eğitimde performansı yüksek olan ülkeleri konuk eden Yarının Eğitimi Zirvesi'nin üçüncüsü bu yıl İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde gerçekleşecek.
2-3 Kasım tarihlerinde atölyelerin de yapılacağı zirveye bu yıl Avustralya, Kanada ve Vietnam konuk ülke olarak katılıyor.
2017 yılında Finlandiya'yı, 2018 yılında Güney Kore'yi konuk olarak ağırlayan Yarının Eğitimi Zirvesi, bu yıl ülkemizden de seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.
Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi.
Zirvede farklı ülkelerden öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar, eğitim psikolojisi, eğitimde oyunlaştırma, eğitim teknolojilerinin entegre edilmesi ve daha birçok konu ve konuşmacı ile yarının öğretmeni konuşulacak.
Zirvede bu yıl ayrıca ilk kez Yarının Öğretmeni Ödül Töreni gerçekleştirilecek ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecek.
KONUŞMACILAR
AVUSTRALYA - Wee Tiong Seah, Melbourne Üniversitesi Eğitim Enstitüsü
AVUSTRALYA - Barış Satar, Viktorya Eyaleti Eğitim Direktörü
AVUSTRALYA- Kay Lembo, Avustralya Bilim Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
DUBAİ - Cem Tarık Yüksel, Unilever Körfez Ülkeleri Genel Müdürü
İNGİLTERE - Fahri Karakaş - East Anglia Üniversitesi
KANADA - Mary Jean Gallagher, Ontario Eyaleti E. Eğitim Bakan Yardımcısı
KANADA - Feridun Hamdullahpur, Waterloo Üniversitesi Rektörü
KANADA - Randall Martin, British Council Education Direktörü
KANADA - Scott Hebert, Öğretmen, Oyunlaştırma Uzmanı
KANADA - David Rawnsley, British Council Education
VİETNAM - Gian Tu Trung, Vietnam Eğitim Enstitüsü Müdürü (IRED)
TÜRKİYE - Serdar Kılıç, Doğadaki İnsan
TÜRKİYE - Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
TÜRKİYE - Nurten Akkuş, Küresel Öğretmen Finalisti
TÜRKİYE - Kayhan Karlı, YÖM Okulları Kurucusu
TÜRKİYE - Onur Koç, Microsoft Türkiye CTO
TÜRKİYE - Koray Tamerk, Turkcell Akademi
TÜRKİYE - Eren Ceylan,
TÜRKİYE - Eyyüphan Keskin, Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü
TÜRKİYE - Ömer Sarpdağ, Microsoft Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı
TÜRKİYE - Ercan Altuğ Yılmaz, Oyunlaştırma Uzmanı
TÜRKİYE - Türker Toker, Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
TÜRKİYE - Gülce Nur Dinçer, Çocuklarla Narrative Terapi
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