Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre, hafta başında Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tek motorlu Cessna tipi bir eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada, Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Gün’ün, tedavisi sürüyor.

PEŞ PEŞE KAZALAR

Eğitim uçakları, geçen yıl peş peşe kaza haberleriyle gündeme geldi. Antalya’da aynı bölgede 30 Ekim 2018'de bir eğitim uçağı düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı yaşamını yitirdi.

Geçen yılın son aylarında ¬bir üzücü haber daha geldi. Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulundu. Eğitmen Pilot Hamdi Yılmaz ile öğrenci pilot Merve Altun yaşamını yitirdi. Uçağın, yoğun sis nedeniyle bir dağa çarptığı açıklandı.

UÇAKLARA VE EĞİTİM SÜRECİNE YAKIN MARKAJ

Ankara, peş peşe yaşanan bu ölümlü kazaların ardından eğitim uçaklarını ve bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim sürecini yakın markaja aldı. Bu uçakların (kaza yapan dahil),yaşları ve teknik özellikleri, toprak pistler dahil uçuş koşulları daha yakından ve ayrıntılı olarak inceleme konusu olarak öne çıktı.

UÇAKTA BENZİN BİDONU!

Kaynaklar, Antalya’da 30 Ekim 2018'de yaşanan kazaya işaret ederek, “Bu uçakta, bidon içinde yakıt bulunduğu tespit edildi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu uçakların yakıt ikmalinin güvenli şartlarda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Uçakta, yakıt dolu bidonun ne işi var? Konunun gerek uçaklar, gerek toprak pistler gerekse de diğer süreçler yönünden incelenmesi son derece önemli” dedi.