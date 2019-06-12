12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre, hafta başında Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tek motorlu Cessna tipi bir eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada, Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Gün’ün, tedavisi sürüyor.
PEŞ PEŞE KAZALAR
Eğitim uçakları, geçen yıl peş peşe kaza haberleriyle gündeme geldi. Antalya’da aynı bölgede 30 Ekim 2018'de bir eğitim uçağı düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı yaşamını yitirdi.
Geçen yılın son aylarında ¬bir üzücü haber daha geldi. Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulundu. Eğitmen Pilot Hamdi Yılmaz ile öğrenci pilot Merve Altun yaşamını yitirdi. Uçağın, yoğun sis nedeniyle bir dağa çarptığı açıklandı.
UÇAKLARA VE EĞİTİM SÜRECİNE YAKIN MARKAJ
Ankara, peş peşe yaşanan bu ölümlü kazaların ardından eğitim uçaklarını ve bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim sürecini yakın markaja aldı. Bu uçakların (kaza yapan dahil),yaşları ve teknik özellikleri, toprak pistler dahil uçuş koşulları daha yakından ve ayrıntılı olarak inceleme konusu olarak öne çıktı.
UÇAKTA BENZİN BİDONU!
Kaynaklar, Antalya’da 30 Ekim 2018'de yaşanan kazaya işaret ederek, “Bu uçakta, bidon içinde yakıt bulunduğu tespit edildi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu uçakların yakıt ikmalinin güvenli şartlarda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Uçakta, yakıt dolu bidonun ne işi var? Konunun gerek uçaklar, gerek toprak pistler gerekse de diğer süreçler yönünden incelenmesi son derece önemli” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!