Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları toplandı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkisinde 23 Haziran günü göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemede gölde 7 adet el bombası olduğu tespit edildi. Gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından toplanarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

DAHA ÖNCE DE EL BOMBALARI BULUNMUŞTU Geçtiğimiz ay içerisinde yine aynı bölgede 7 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürülmüştü. Eğirdir Gölü'nde bomba alarmı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı Haberi Görüntüle