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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğirdir Gölü kıyısında cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Eğirdir Gölü kıyısında cansız beden bulundu

        Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında göle balık tutmaya gittiği belirtilen bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 01:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 01:23
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        Eğirdir Gölü kıyısında cansız beden bulundu
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        Eğirdir Gölü'nün Gelendost ilçesi Yenice köyü Söğütler mevkisinde göl kıyısında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, göl kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemede cansız bedenin Yenice köyündeki evinden sabah göle balık tutmaya giden Şakir Demirkol (74) olduğu tespit edildi.

        Demirkol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #eğirdir gölü
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