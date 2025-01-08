EgeYapı GYO, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde halka arz edildi. Halka açıklık oranı yüzde 30,60 olan EgeYapı GYO halka arzında toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtılacak. Peki, "EgeYapı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? EgeYapı GYO ne zaman işlem görecek?" İşte EgeYapı GYO’nun “EGEGY” hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...